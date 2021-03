Covid Italia e zona rossa, anticipata la cabina di regia

Italia in zona rossa e zona arancione: la cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza, che avrebbe dovuto tenersi alle 16, è stata anticipata a mezzogiorno. Lo si apprende da fonti di governo. Mentre si riuniranno oggi alle 14, come ogni venerdì, gli esperti del Cts per confrontarsi sulla situazione Covid nel Paese e sul monitoraggio settimanale dei dati.