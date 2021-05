Covid Italia, Ecdc: 4 Regioni in arancione

La mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

La scorsa settimana aveva detto addio al colore rosso scuro, e questa settimana l'Italia comincia a vedere 4 regioni scolorire ancora e diventare arancioni nella mappa a colori dell'Europa aggiornata dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Scendono a un livello di rischio più basso Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Molise. A parte queste 4 regioni in arancione, il resto della Penisola resta colorato di rosso, come buona parte del Vecchio Continente.