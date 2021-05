Eurispes, Mattiacci: "Ricostruire il Paese con un orizzonte di lungo periodo"

"Ricostruire il Paese con un orizzonte di lungo periodo". E' quanto dice il Prof. Alberto Mattiacci, presidente del comitato scientifico Eurispes, parlando del 33esimo rapporto dell'istituto di ricerca da cui emerge un progressivo invecchiamento del Paese. "Non è solo demografico, ma anche di molti aspetti strutturali della nostra formula di convivenza civile. Invecchia la classe imprenditoriale e quindi lì sarà importante investire sulle start up giovanili per sostituire questo tipo di imprese, invecchiano le infrastrutture e sarà importante investire per crearne di nuove". "Ma l'idea stessa di infrastruttura è vecchia e ci siamo accorti che la banda larga, fondamentale per il futuro, l'avevano relegata a qualcosa di poco utile". "Il messaggio di fondo del nostro lavoro - conclude - è quello di ricostruire il Paese tutti insieme, con un orizzonte finalmente di lungo periodo".