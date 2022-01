Covid Italia, Galli: "Variante Omicron chiuderà la scuola"

"Il virus richiuderà le scuole". Il professor Massimo Galli boccia la linea scelta in vista della riapertura delle scuole, prevista per il 10 gennaio. "Credo che i provvedimenti presi siano un orrido papocchio, un compromesso politico che non porta conseguenze ragionevoli. A nessuno piace la scuola a distanza, ma con questi dati non trovo sia una grande idea" riaprire, dice a Mattino 5.

"Le richiuderà il virus le scuole. Avrei ascoltato le Regioni, non si tratta tra l'altro di governatori di una sola parte politica. Si tratta di persone con un polso chiaro della situazione e una visione molto più pragmatica", prosegue. "Il virus è sempre andato, non solo con questo governo. Non si tratta di ideologia. La variante Omicron ha chiaramente sparigliato, mettendoci nella condizione di avere un sacco di infezioni".