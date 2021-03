Covid Italia, Galli: "Voglio essere ottimista per estate"

Milano, 22 mar. (Adnkronos Salute)

"Voglio essere ottimista per l'estate" come ha detto di esserlo il ministro della Salute Roberto Speranza, mentre "per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto". La terza ondata di Covid-19 "è in marcia, è ripartita e bisogna capire fin dove si è estesa". Lo ha spiegato Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3.

Ma l'epidemia di coronavirus sta rallentando? "I dati degli ultimi giorni sono i soliti dati da weekend - sottolinea l'esperto - Dobbiamo vedere se si mantengono e me lo auguro con tutto il cuore. Comunque sia, quello che vedremo oggi, domani e dopodomani è già delineato, scritto da quello che è accaduto, non lo possiamo fermare. Possiamo fermare, e mi auguro che si stia fermando, un'ulteriore diffusione" dei contagi. E per farlo, avverte Galli, "il vaccino è uno strumento chiave".

"Non c'è assolutamente alcun dubbio" sull'opportunità di proseguire con le restrizioni anti-Covid almeno fino a Pasqua, afferma, aggiungendo che "anche quella della Sardegna", passata da bianca ad arancione, "è una lezione: il conseguimento di determinati risultati che non hanno il tempo di consolidarsi - avverte - fa sì che basti poco e bastino pochi giorni perché tutto di nuovo si ribalti e vada di nuovo dal bianco al colorato".

"Per non arrossire poi tutti quanti di vergogna sarà importante, e questo riguarda i responsabili politici e i consiglieri scientifici - ammonisce Galli - dire una volta per tutte che i risultati vanno consolidati, e solo a risultato consolidato si può pensare a qualsiasi tipo di riapertura. Speriamo davvero che la curva epidemica stia rallentando. Vediamo i prossimi giorni".