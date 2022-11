Covid Italia, Gimbe: "Contagi +15% in 7 giorni"

Negli ultimi sette giorni, negli ospedali italiani, è stato registrato un rialzo dei ricoveri Covid sia nelle terapie intensive (+21,7%) sia in area medica (+9,8%). A evidenziarlo il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe riferito alla settimana 11-17 novembre, che ha rilevato anche un aumento del 15% di nuovi contagi (da 181mila a 208mila). Nello specifico, i contagi risultano in rialzo in 15 Regioni (dall'1,5% del Friuli Venezia-Giulia al 26,3% del Veneto) e in calo in 6 (dal -1% dell'Umbria al -10,4% della Basilicata). Risultano, invece, in calo i decessi: 533 (-2,9%), di cui 23 di periodi precedenti.