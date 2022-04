Sono 18.380 i positivi ai test Covid rilevati in Italia nelle ultime 24 ore, su 105.739 tamponi eseguiti e un tasso di positività al 17,3%. Secondo i dati covid del ministero della Salute sono 79 le vittime in un giorno. Aumentano i pazienti covid in ospedale in area non critica (+182) e i ricoveri in terapia intensiva (+8).