Sono 67.152 i positivi ai test covid registrati nell'ultime 24 ore in Italia su 663.786 tamponi effettuati con un tasso di positività all'10,1%. Secondo i dati del ministero della Salute sono 334 i morti in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.824, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.265.