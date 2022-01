Sono 138.860 i nuovi contagi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Registrati inoltre altri 227 morti. Effettuati 933.384 tamponi, per un tasso di positività che scende al 14,87%. Sono 19.627 i ricoverati con sintomi (+185) e 1.685 i pazienti in terapia intensiva (+9).