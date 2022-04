Sono 70.803 i positivi ai test Covid individuati in Italia in 24 ore, su 477.041 i tamponi con un tasso di positività pari al 14,9%. Secondo il bollettino del ministero della Salute si registrano inoltre altri 129 morti. Aumentano i pazienti in terapia intensiva con coronavirus che sono 17 in più per un totale di 493 ricoverati. Scende, invece, il numero dei ricoverati con sintomi che sono 9.949.