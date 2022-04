Sono 61.555 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 397.482 tamponi per un tasso di positività pari al 15,5%. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 133 le vittime in un giorno. Sono 419 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 9.980, 95 in meno di ieri.