Sono 3.908 i positivi individuati il 23 ottobre 2021, a fronte di 491.574 tamponi processati. Il tasso di positività è allo 0,8%. Secondo i dati Covid del ministero della Salute sono 39 le vittime in un giorno. Sono stati 12 in più i ricoveri rispetto a ieri, mentre calano di 5 unità le occupazioni delle terapie intensive. In totale sono 2.455 i ricoverati con sintomi, mentre sono 338 i ricoverati in terapia intensiva.