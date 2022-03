Sono 85.288 i positivi ai test Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 180 morti. Eseguiti 587.015 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 14,5%. Calano le terapie intensive (-16) e salgono i ricoveri (+5). Sono 502 in totale i pazienti in terapia intensiva e 8.473 i ricoverati con sintomi.