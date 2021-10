Sono 3.702 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore a fronte di 485.613 i tamponi effettuati per un tasso di positività che sale allo 0,76%. I dati del ministero della Salute parlano di 33 vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.464, invariati i pazienti in terapia intensiva, 355.