Sono 4.526 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, su 350.170 i tamponi effettuati, per un tasso di positività dell'1,3%. Sono 26 le vittime in un giorno. Aumentano i ricoverati con sintomi: nei reparti ordinari sono 2.754. Scendono a 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.