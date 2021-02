Covid Italia, i dati delle regioni

(Adnkronos)

I dati di delle regioni oggi, martedì 16 febbraio, mentre l'epidemia è condizionata dalla diffusione della variante covid. Tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

TOSCANA

I nuovi casi di coronavirus registrati oggi 16 febbraio in Toscana sono 444. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono "17.282 test di cui 8.691 tamponi molecolari e 8.591 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,57% (5,9% sulle prime diagnosi)", aggiunge.

MARCHE

Sono 277 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 16 febbraio nelle Marche secondo il bollettino odierno. Dei nuovi contagi 58 sono in provincia di Macerata, 87 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 18 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 20 fuori regione. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione, aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4962 tamponi: 2995 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1320 nello screening con percorso Antigenico) e 1967 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,2%). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.