Sono 56.263 i positivi ai test Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 326.211 tamponi effettuati con un tasso di positività al 17,2%. Secondo il bollettino del ministero della Salute si registrano inoltre altri 79 morti. I ricoverati con sintomi sono 9.895, 19 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 416, 7 in più da ieri.