Covid Italia, i dati di oggi delle regioni: 26 febbraio

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, venerdì 26 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi nella giornata caratterizzata dal monitoraggio settimanale dell'epidemia di coronavirus, con la prospettiva di un indice Rt superiore a 1 per effetto della variante inglese. Novità in vista per la zona rossa, arancione e gialla.

Toscana

Sono 1.254 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. Dopo l'impennata di casi di Coronavirus, complice la diffusione della variante inglese, ieri Gianni ha annunciato che Pistoia e Siena passeranno in zona rossa da domani.

Marche

Sono 686 i contagi registrati nelle Marche oggi, 26 febbraio, su 5563 tamponi effettuati. Lo rende noto il bollettino del Servizio Sanità della Regione. I nuovi contagi sono così distribuiti: 84 in provincia di Macerata, 323 in provincia di Ancona, 144 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Piceno e 32 fuori regione.

Basilicata

Sono 90 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 26 febbraio, secondo i dati del bollettino dopo 1.085 tamponi molecolari. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 87.