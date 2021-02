Covid Italia, i dati di oggi delle regioni: 27 febbraio

(Adnkronos)

Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, sabato 27 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi nella giornata in cui, sulla base del monitoraggio coronavirus, sono state firmate le ordinanze: Basilicata e Molise in zona rossa. Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione.

Basilicata

Sono 131 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 120 riguardanti residenti, su un totale di 1.438 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore è deceduta una persona di Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 28. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (19), Melfi (15), Potenza (14), Avigliano (13) e Montescaglioso (12).

Toscana

Sono 1.126 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 20 morti. Il numero totale dei contagiati nella Regione è 155.167 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 133.083 (85,8% dei casi totali).