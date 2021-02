Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

I dati delle regioni di oggi, venerdì 12 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

EMILIA ROMAGNA

Sono 1.538 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 12 febbraio. Si registrano altri 27 morti. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 232.938 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 27.986 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.049. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 384 nuovi casi e Modena con 282, poi Rimini (154), Reggio Emilia (112), Parma (110), Ravenna (110), il territorio di Cesena (100) e Ferrara (87). Seguono Piacenza (79), il circondario di Imola (63) e, infine, la zona di Forlì (57). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175 (-3 rispetto a ieri), 1.886 quelli negli altri reparti Covid (-15). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 279.997 dosi, di cui 3.509 oggi; sul totale, 125.285 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

TOSCANA

I nuovi casi di covid registrati in Toscana sono 727 su 19.158 test di cui 11.544 tamponi molecolari e 7.614 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,79% (7,6% sulle prime diagnosi). Secondo il bollettino, da ieri sono stati segnalati altri 17 morti. Dall'inizio dell’epidemia di coronavirus in Toscana sono 141.886 i casi di positività. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 727 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 811 (3 in più rispetto a ieri, più 0,4%), 126 in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri, più 5%). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 11 uomini e 6 donne con un'età media di 83,2 anni. Sono 4.400 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

BASILICATA

Sono 94 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 12 febbraio, secondo il bollettino. Da ieri sono registrati altri 4 morti. Secondo i dati, i nuovi casi -compresi 90 riguardanti residenti in Basilicata- sono stati riscontrati su un totale di 963 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Nelle ultime 24 ore sono decedute quattro persone, residenti a Policoro, Potenza, Rionero in Vulture e Venosa. I lucani guariti sono 14 a cui si aggiungono altre 17 guarigioni di un periodo precedente ''a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità'', come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.126 (+55), di cui 3.053 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.220 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 339 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 73 (-9): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di Malattie infettive, 27 in Pneumologia, 2 in Medicina d'urgenza e 2 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 4 nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 220.849 tamponi, di cui 204.452 risultati negativi, e sono state testate 135.300 persone.

ABRUZZO

Sono 357 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti. Da inizio pandemia i casi positivi al Coronavirus sono stati 47043. Nelle ultime 24 ore sono stati 167 i dimessi/guariti. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 668819 tamponi molecolari (+3983 rispetto a ieri) e 142380 antigenici (+4480 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.2 per cento. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, sono 53, mentre sono in leggero aumento, di cinque, gli ingressi nel reparto Covid che conta 507 i pazienti.

MARCHE

Sono 515 i contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 12 febbraio. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.229 tamponi: 3.414 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1225 nello screening con percorso Antigenico) e 1815 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 515 (108 in provincia di Macerata, 197 in provincia di Ancona, 122 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione).

VALLE D'AOSTA

Un morto e 9 nuovi contagi di Coronavirus in Valle D’Aosta secondo il bollettino di oggi, 12 febbraio, diffuso dalla Regione. Da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus nella regione sono 7.895, i casi positivi attuali sono 144(- 4 rispetto a ieri), di cui 14 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 128 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.339 (+ 12 rispetto a ieri), i tamponi fino a oggi eseguiti 73.275 (+ 457) di cui 2.025 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza i decessi sono 412.

SARDEGNA

Il tasso di positività al Covid 19 in Sardegna, in base all’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, è all’1%. Si registrano 8 decessi e 87 nuovi, mentre i tamponi in più eseguiti sono 8.461. Sono 350 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (-8 rispetto al dato di ieri), mentre sono 33 (invariati) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.683, 430 quelle in più guarite. Dei 40.037 casi positivi complessivamente accertati, 9.313 (+42) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.425 (+8) nel Sud Sardegna, 3.406 (+4) a Oristano, 7.983 (+14) a Nuoro, 12.910 (+19) a Sassari.