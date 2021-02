Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

Il bollettino coronavirus del 14 febbraio con i dati sui contagi da Covid-19 regione per regione.

Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 725 su 16.140 test di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,49% (7,7% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi 14 febbraio sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 764. I decessi nelle ultime 24 ore sono 17.

Puglia

Sono 732 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 febbraio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti. Su 7.274 test effettuati per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 732 casi: 311 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 116 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Valle d'Aosta

Sono 5 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 108 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi, con il bilancio delle vittime da inizio emergenza che è di 413.

Emilia Romagna

Su oltre 16mila tamponi effettuati, 1.323 nuovi positivi, di cui 495 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. 41 sono i morti registrati nelle ultime 24 ore.