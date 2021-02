Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

I dati delle regioni di oggi, lunedì 1 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

TOSCANA

Sono 373 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Toscana e 10 i decessi secondo il bollettino regionale di oggi sull'andamento dell'epidemia. I positivi verificati in tutta la regione da quando un anno fa, a fine gennaio 2020, è iniziata l’emergenza sanitaria salgono dunque a 134.829; ma solo 9.287 (l’1,2 per cento in più rispetto a ieri) lo sono in questo momento: 121.330, il 90 per cento, sono nel frattempo guariti e 4.212 deceduti.



ABRUZZO

Sono 161 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Abruzzo, che fanno salire a 43007 il numero di positivi dall’inizio dell’emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 1470 (di età compresa tra 74 e 97 anni, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno 1 caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 31101 dimessi/guariti (+209 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10436 (-51 rispetto a ieri).

VALLE D'AOSTA

Un nuovo decesso, ad oggi complessivamente sono 405 e 3 nuovi contagi da Conìvid 19 in Valle d'Aosta. Lo rileva il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i contagi sono 7800, i cintagiati attuali sono 229, in calo di 4 unità rispetto a ieri, di cui 33 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva, e 193 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7166, sei in più di ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 70227, +88, di cui 947 processati con test antigenico rapido.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.408 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,68%. Sono inoltre 489 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 49 casi (10,02%). I decessi registrati sono 20, a cui si aggiungono quattro pregressi afferenti al periodo dal 12 al 29 gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 mentre quelli in altri reparti ammontano a 593. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.418, con la seguente suddivisione territoriale: 552 a Trieste, 1.168 a Udine, 538 a Pordenone e 160 a Gorizia. I totalmente guariti sono 52.373, i clinicamente guariti salgono a 1.563, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.655. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 67.663 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.529 a Trieste, 29.859 a Udine, 15.338 a Pordenone, 8.122 a Gorizia e 815 da fuori regione.