Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

I dati delle regioni di oggi, giovedì 28 gennaio, con tutte le news sui contagi da Coronavirus in Italia:

TOSCANA

Sono 620 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 28 gennaio. Si registrano altri 16 morti. Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 132.749 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 620 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 119.929 (90,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.642 tamponi molecolari e 6.475 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,8% è risultato positivo. Sono invece 5.013 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 8.674, +3,2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 772 (7 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%), 100 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 2,9%).

VENETO

Scendono a 572 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 28 gennaio. Si registrano altri 52 morti, secondo quanto reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa sull'emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 32.662 tamponi. "Sta calando sempre di più l'incidenza tamponi positivi/tamponi effettuati: ora è all'1,75", ha spiegato Zaia, sottolineando che "c'è sempre meno incidenza degli asintomatici ed è un aspetto che stiamo studiando". In ospedale si trovano ancora 2.369 pazienti: di questi, 2.086 (-99 rispetto a ieri) sono ricoverati in area non critica mentre 283 (-7) si trovano in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono oltre 14mila. Il totale dei decessi in Veneto dall'inizio dell'emergenza sale a 8.809.

MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4886 tamponi: 2832 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1044 nello screening con percorso Antigenico) e 2054 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 429 (108 in provincia di Macerata, 121 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 59 in provincia di Fermo, 37 in provincia di Ascoli Piceno e 18 fuori regione). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.