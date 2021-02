Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

I dati delle regioni di oggi, mercoledì 10 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

TOSCANA

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 671". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. I decessi nelle ultime 24 ore sono 16. Sono 20.046 i test effettuati di cui 13.043 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,35% (7,1% sulle prime diagnosi). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 140.265 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 671 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 124.966 (89,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.923 Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 815 (1 in più rispetto a ieri), 115 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 124.966 (473 in più rispetto a ieri). Sono 4.376 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

VENETO

Il Veneto ha registrato 828 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti secondo i dati del bollettino regionale. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 38.048 tamponi, per un'incidenza del 2,18%. Numeri che portano così il totale dei positivi da inizio epidemia a 318.807, mentre le vittime dal 21 febbraio dell'anno scorso sono 9.395. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti dal virus: oggi sono 1.567 in area non critica e 170 nelle terapie intensive.

BASILICATA

Sono 98 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registra un altro decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 834 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task force regionale. Sul totale dei positivi 24 riguardano Tolve, Comune potentino di seimila abitanti. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Melfi. I lucani guariti sono 32 a cui si aggiungono altre 14 guarigioni di un periodo precedente ''a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità'', come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.117 (+49), di cui 3.030 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.043 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 334 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 87 (+2): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di Malattie infettive, 31 in Pneumologia, 6 in Medicina d'urgenza e 3 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 9 nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 218.898 tamponi, di cui 202.699 risultati negativi, e sono state testate 134.291 persone.

MARCHE

Sono 421 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio, su 5583 tamponi effettuati (con un rapporto positivi/testati pari al 12,1%). Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione. I nuovi contagi sono 60 in provincia di Macerata, 224 in provincia di Ancona, 83 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo e 27 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (93 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (145 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (23 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (19 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 79 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1220 test e sono stati riscontrati 94 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%.

VALLE D’AOSTA

Nessun decesso e sette nuovi contagi da Covid-19 in Valle D’Aosta. Il dato è contenuto nel bollettino di aggiornamento sanitario diffuso oggi, 10 febbraio, dalla Regione. Da inizio epidemia in Valle d’Aosta i contagi da Coronavirus sono 7877, i casi positivi attuali sono 147, - 8 rispetto a ieri, di cui 15 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva, e 129 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7319, + 15 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 72.509, + 245, di cui 1589 processati con test antigienico rapido.