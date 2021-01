Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

I dati delle regioni di oggi, sabato 30 gennaio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.314 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi 30 gennaio. Segnalati inoltre altri 27 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 217.377 casi di positività. 24.020 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%.

PUGLIA - Sono 871 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi 30 gennaio. Segnalati inoltre altri 29 morti. Sono stati effettuati 9.690 tamponi per l'infezione, così ripartiti i nuovi casi positivi: 342 in provincia di Bari, 53 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 251 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i positivi erano stati 1.069 su 8.775 test. E’, quindi, di quasi 200 il numero di casi positivi in meno.

LAZIO - Nel Lazio sono 63.795 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.407 ricoverati, 282 in terapia intensiva e 61.106 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 135.765, i decessi 4.945 e il totale dei casi esaminati è pari a 204.505, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

TOSCANA - Sono 603 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 30 gennaio. Registrati inoltre altri 22 morti. 589 i casi confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico, che portano il numero totale in Toscana dall'inizio della pandemia a 133.946. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 120.669 (90,1% dei casi totali).

BASILICATA - Sono 75 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 30 gennaio. Segnalati inoltre altri 2 morti. Fra i nuovi casi positivi al Sars Cov2, 68 riguardano residenti in Basilicata, su un totale di 800 tamponi molecolari registrati ieri nella Regione, rende noto la task force regionale. Nella stessa giornata risultano decedute due persone di Potenza e Rionero in Vulture mentre i lucani guariti sono 12. ''A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità - precisa la task force regionale - sono state registrate ulteriori 440 guarigioni relative al periodo antecedente''.

VALLE D'AOSTA - Un nuovo decesso e un nuovo caso di positività al Covid 19 oggi in Valle d'Aosta. Lo rileva il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che segnala che da inizio pandemia i casi positivi accertati sono complessivamente 7781. I casi positivi attuali sono oggi 248, - 5 rispetto a ieri, di cui 35 ricoverati in ospedale, 4 in intensiva, e 209 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7129, + 5 rispetto a ieri. I tamponi finora effettuati sono 69831, +235, di cui 866 processati con test antigenico rapido.

FRIULI - Sono 292 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 13 morti, cui se ne aggiunge un altro verificatosi il 20 gennaio ma registrato oggi.

SARDEGNA - Sono 229 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. I test in più eseguiti sono 3.304. In ospedale sono ricoverati 450 pazienti (-3 rispetto al dato di ieri), 39 (-1) in terapia intensiva.