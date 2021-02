Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

I dati delle regioni di oggi, lunedì 15 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

TOSCANA

Sono 428 i nuovi contagi di Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 428 su 7.684 test di cui 5.225 tamponi molecolari e 2.459 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,57% (9,6% sulle prime diagnosi)", annuncia Giani su Facebook. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 725. "Continuiamo sempre a portare la mascherina ed evitare gli assembramenti, rendiamo insieme la Toscana sicura", aggiunge Giani nel post.

MARCHE

Sono 128 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 15 febbraio, secono il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.120 tamponi: 601 nel percorso nuove diagnosi (di cui 106 nello screening con percorso Antigenico) e 519 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,3%). I 128 contagi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (16 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (65 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 106 test e sono stati riscontrati 15 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 14%.

BASILICATA

Sono 29 i nuovi casi positivi al coronavirus, registrati oggi, 15 febbraio, in Basilicata di cui 28 riguardanti residenti, su un totale di 481 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore è morta una persona di Melfi. I lucani guariti sono 43. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.213 (-26), di cui 3.137 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.315 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 342 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 76 (+2): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 7 in Medicina d'urgenza e 3 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 8 nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 223.172 tamponi, di cui 206.585 risultati negativi, e sono state testate 136.631 persone.