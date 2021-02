Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

I dati delle regioni di oggi, sabato 6 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

Lombardia

Sono 1.923 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti. Il numero di guariti/dimessi è pari a 1.766 persone.

Liguria

Sono 276 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 28 morti, di cui 15 risalenti ai mesi precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3850 tamponi. Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 670 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 23 in meno di ieri, dei quali 61 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 3924 persone.

Toscana

Sono 708 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 708 su 16.803 test di cui 10.587 tamponi molecolari e 6.216 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,21% (9,0% sulle prime diagnosi)", annuncia Giani su Facebook. I morti sono stati, invece, da ieri, undici.

Basilicata

Sono 87 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 82 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1268 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata si registrano ben 6 decessi, di cui 5 lucani, residenti a Calvello, Matera (domiciliato a Potenza), Rionero in Vulture, Sant'Arcangelo (domiciliato a Brienza) e Satriano di Lucania, ed un cittadino della Campania. I lucani guariti sono 46.

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 225.545 casi di positività, 1.383 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.369 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,9%. Si registrano, inoltre, 44 nuovi decessi.

Lazio

Sono 1.014 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti. "Voglio lanciare un appello al rispetto del distanziamento e all'utilizzo della mascherina, altrimenti ci troveremo costretti di nuovo ad applicare misure restrittive" avverte Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, nel bollettino quotidiano sulla situazione di Covid-19 a Roma e nelle province.

Già ieri l'assessore aveva invitato alla prudenza: "E' il primo weekend in zona gialla e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti. Non vanifichiamo il lavoro fatto finora".

Friuli Venezia Giulia

Sono 309 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.701 tamponi molecolari. Calano i ricoveri nelle terapie intensive (63) così come quelli in altri reparti (533). Salgono complessivamente a 2.547, dunque, i decessi: 584 a Trieste, 1.240 a Udine, 555 a Pordenone e 168 a Gorizia. I totalmente guariti sono 54.764, i clinicamente guariti salgono a 1.644, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.276.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 69.827 persone: 13.823 a Trieste, 30.987 a Udine, 15.834 a Pordenone, 8.349 a Gorizia e 834 da fuori regione.

Sardegna

Sono 125 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 6 morti. Da lunedì l'isola tornerà zona gialla. I tamponi in più eseguiti sono stati 2.754, con un tasso di positività che oggi è del 4,5%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 394 (-9 rispetto al dato di ieri), 31 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare, invece, sono 14.223, 402 quelle in più guarite. Dei 39.373 casi positivi complessivamente accertati, 9.091 (+26) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.336 (+16) nel Sud Sardegna, 3.315 (+15) a Oristano, 7.870 (+16) a Nuoro, 12.761 (+52) a Sassari.

Puglia

Sono 926 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. Scende di nuovo sotto mille il numero di nuovi casi positivi al Covid19 oggi in Puglia a fronte di una certa stabilità dei test. Da ieri sono stati fatti 9.830 tamponi. In tutto i morti in Puglia dall'inizio della pandemia sono stati 3.391. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.366.157 test. I pazienti guariti sono ora 73.859 rispetto ai 73.013 di ieri (+846).

Tornano a salire i casi attualmente positivi: sono 51.075 rispetto ai 51.026 di ieri (+49). I ricoverati sono 1.584, stesso numero di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 128.325.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 504.906 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 534.256 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.064 (+197 rispetto a ieri), quelle negative 465.794. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, +1 terapie intensive, 398 guariti/dimessi e altri 4 decessi.

Sicilia

Sono 836 i nuovi casi di Covid 19 oggi in Sicilia su 25.710 tamponi. Secondo il bollettino odierno i morti per Coronavirus sono stati 23 nell'isola, mentre sono 1.101 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola al momento ci sono 39.266 positivi - 288 in meno di ieri - di cui 1.228 ricoverati in regime ordinario, 177 in terapia intensiva e 37.861 in isolamento domiciliare.