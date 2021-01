Covid Italia, i dati di oggi per regione

(Adnkronos)

I dati dei contagi da Covid in Italia oggi, 19 gennaio, regione per regione:

VENETO - Sono 957 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore. L'aumento dei contagi continua quindi a rimanere sotto quota mille, ma è molto alto il numero dei decessi: 162 in più di ieri, anche se il numero risente dei decessi del fine settimana non registrati ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia fa superare al Veneto la quota simbolica dei trecentomila: esattamente 300.127, mentre quello dei morti arriva al totale di 8.187. Prosegue invece la discesa dei ricoverati negli ospedali: ad oggi sono 2.603 (-58) i pazienti Covid nei reparti non critici, e 339 (-15) nelle terapie intensive.

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.950 tamponi molecolari sono stati rilevati 265 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,81%. Sono inoltre 3.459 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 189 casi (5,46%). I decessi registrati sono 15, ai quali si aggiungono 3 morti pregresse afferenti al periodo tra il 14 e il 15 gennaio 2021. Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63), mentre quelli in altri reparti sono 691. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.131, con la seguente suddivisione territoriale: 509 a Trieste, 994 a Udine, 481 a Pordenone e 147 a Gorizia. I totalmente guariti sono 45.277, i clinicamente guariti salgono a 1.380, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 11.831. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 61.373 persone con la seguente suddivisione territoriale: 12.562 a Trieste, 26.945 a Udine, 13.589 a Pordenone, 7.506 a Gorizia e 771 da fuori regione.

TOSCANA - Sono 241 i nuovi positivi registrati oggi, 19 gennaio in Toscana, su un totale, da inizio epidemia, pari a 128.438 unità. I decessi sono stati 26. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 836 (9 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), 121 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 3,2%). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

MARCHE - Sono 359 i nuovi positivi nelle Marche: 57 in provincia di Macerata, 115 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 38 in provincia di Fermo, 22 in provincia di Ascoli Piceno e 20 fuori regione). Lo ha reso noto il Servizio Sanità della Regione, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.502 tamponi: 2.481 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.002 nello screening con percorso Antigenico) e 2.021 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 14,5%.

BASILICATA - Sono 61 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 58 residenti in Basilicata, registrati su un totale di 752 tamponi registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella sola giornata di ieri è stato registrato il decesso di 8 persone fra cui quattro donne anziane ospiti di una casa di riposo a Brienza, in provincia di Potenza. Nel dettaglio le persone decedute erano residenti a Brienza, Gallicchio (in isolamento a Brienza), Grumento Nova, Potenza, Sasso di Castalda (in isolamento a Brienza) e Vietri di Potenza (2). Inoltre sono guarite 14 persone.