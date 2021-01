Covid Italia, i dati di oggi regione per regione

(Adnkronos)

I dati dei contagi da Covid in Italia oggi, venerdì 22 gennaio, regione per regione:

Veneto

Il Veneto registra 1.198 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore e 75 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. Gli infetti da inizio epidemia raggiungono quota 303.687, mentre i morti sono 8.439. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono scesi oggi a 2.416 (-49), quelli nelle terapie intensive 321 (-12).

Lombardia

Sono 1.969 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati di oggi, 22 gennaio, del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si registrano altri 58 morti nella regione che, in attesa dell'esito del ricorso, si trova in zona rossa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 34.056 tamponi. Sale a 522.364 il totale dei casi dall'inizio della pandemia, mentre sono 26.518 le persone che hanno perso la vita nella regione. Il totale degli attualmente positivi è di 53.215, inclusi 408 pazienti in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri). I dimessi guariti sono in tutto 442.631.

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 207.925 casi di positività, 1.347 i contagi Covid in più rispetto a ieri, su un totale di 21.709 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 43 da ieri. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,2%, in linea col dato di ieri. Scende l'indice di trasmissibilità, l'Rt regionale, che questa settimana in Emilia-Romagna è di 0.97, rispetto all'1.13 di venerdì scorso.

Toscana

Oggi in Toscana sono stati registrati 429 contagi da Covid 19 e 16 morti. In regione gli attualmente positivi sono 8.202, (-1,2% rispetto a ieri). Le persone ricoverate 752 (23 in meno rispetto a ieri, -3%), 110 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, - 5,2%). Dei nuovi decessi 9 sono uomini e 7 donne con un'età media di 82,1 anni.

Marche

Sono 437 i contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino reso noto oggi. I positivi nel percorso nuove diagnosi 113 in provincia di Macerata, 131 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 53 in provincia di Fermo, 32 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori regione.

Lazio

Sono 1.141 i nuovi casi positivi di Coronavirus oggi nel Lazio secondo il bollettino regionale su oltre 27mila test. I morti sono stati 53. "Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive" fa notare l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 600".

Nel Lazio sono 71.446 i casi attualmente positivi a Covid-19 secondo quanto riporta il bollettino odierno, di cui 2.673 ricoverati, 289 in terapia intensiva e 68.484 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 119.270, i decessi 4.624 e il totale dei casi esaminati è pari a 195.340.

Puglia

Sono 1.018 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. Scendono i nuovi casi ma calano anche i test che si fermano a 9.887. Dei nuovi positivi 370 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 148 nella provincia Bat, 148 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 190 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.126 tamponi molecolari sono stati rilevati 356 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,81%. Sono inoltre 1.311 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi (7,32%). I decessi registrati sono 21 ai quali si aggiungono 2 decessi avvenuti il 12 e 13 gennaio 2021. I ricoveri nelle terapie intensive sono 61 mentre quelli in altri reparti scendono a 669.

Valle d'Aosta

Sono 19 i nuovi casi di Coronavirus, riscontrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, dopo aver analizzato 82 tamponi. Secondo quanto riportato nel bollettino della Regione da ieri non si registrano altre vittime. I morti da inizio pandemia restano dunque 400. I guariti in totale sono 6.984 (+29).

Sicilia

Sono complessivamente 1.355 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Sicilia, dove il numero complessivo dei positivi sale a quota 47.289. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 32 (3.161 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 932. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 289 a Palermo, 356 a Catania, 297 a Messina, 32 a Ragusa, 152 a Trapani, 106 a Siracusa, 51 a Caltanissetta, 56 ad Agrigento e 16 a Enna.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 469.935 soggetti per un totale di 494.764 tamponi (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 30459 (+368 rispetto a ieri), quelle negative 439.476. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 278 ricoverati (-19), 24 persone in terapia intensiva (-2), 19.795 guariti/dimessi (+224) e 558 morti (+6).

Sardegna

In Sardegna non si fermano i decessi per Covid - 19. Nove i morti da ieri secondo il bollettino della Regione, mentre sono 212 i casi in più di positività. L’incremento dei tamponi antigenici rispetto a ieri è stato di 3.523 test, con un rapporto casi positivi-numero dei tamponi eseguiti che porta l’Isola ad un tasso di positività del 6%.

Calano i pazienti attualmente ricoverati in ospedale, 449 (-17 rispetto al dato di ieri), mentre sono 52 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.502, 762 quelle in più guarite. Dei 36.685 casi positivi complessivamente accertati, 8.431 (+55) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.090 (+44) nel Sud Sardegna, 2.977 (+23) a Oristano, 7.363 (+29) a Nuoro, 11.824 (+61) a Sassari.