Covid Italia, i dati di oggi regione per regione

I dati dei contagi da Covid in Italia oggi lunedì 25 gennaio, regione per regione:

Lombardia

Sono 1.484 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I dimessi/guariti sono stati da ieri 4.465.

Lazio

Sono 874 i contagi nel Lazio nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi su 8mila tamponi. I morti di Covid sono stati 40 e 2.558 i guariti. "Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive" dice l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città rimangono sotto quota 500. Superata la soglia dei 3 milioni di tamponi molecolari effettuati".

Nel Lazio sono 67.661 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.560 ricoverati, 287 in terapia intensiva e 64.814 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 126.184, i decessi 4.722 e il totale dei casi esaminati è pari a 198.567.

Veneto

Sono 533 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti. I guariti/dimessi sono stati 1.677.

Puglia

Sono 401 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. I tamponi sono stati 3.949. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 116.511, così suddivisi: 44.538 nella provincia di Bari; 13.114 nella provincia di Bat; 8.359 nella provincia di Brindisi; 24.803 nella provincia di Foggia; 9.544 nella provincia di Lecce; 15.477 nella provincia di Taranto; 569 attribuiti a residenti fuori regione e 107 di provincia di residenza non nota.

Abruzzo

Sono 69 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 25 morti. Del totale odierno, 16 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 29341 dimessi/guariti (+499 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10196 (-458 rispetto a ieri).

Friuli

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.120 tamponi molecolari sono stati rilevati 147 nuovi contagi. I morti sono stati 23, 6 dei quali sono avvenuti dal 24 dicembre scorso al 16 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62 mentre quelli in altri reparti sono 686. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sale dunque a 2266 il numero totale delle vittime: 530 a Trieste, 1.070 a Udine, 514 a Pordenone e 152 a Gorizia. I totalmente guariti sono 49.197, i clinicamente guariti salgono a 1.483, mentre scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.825.

Toscana

In Toscana sono 422 i positivi in più rispetto a ieri secondo il bollettino di oggi. I morti da Covid sono 25 da ieri. Da inizio epidemia, i casi positivi totali sono pari a 131.281 unità. L'età media dei 422 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 211.606 casi di positività, 1.164 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.436 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I morti di Covid sono stati 76 da ieri. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11%, dato che risente del minor numero di tamponi che vengono fatti la domenica, nella maggioranza dei casi su persone con sintomi e quindi con maggiori possibilità di esito positivo.

Piemonte

Sono 600 i contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 21 morti. I nuovi casi pari al 5,8% dei 10.313 tamponi eseguiti, di cui 5.146 antigenici. I casi sono 166 di screening, 277 contatti di caso, 157 con indagine in corso, 45 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 51 in ambito scolastico e 504 tra la popolazione generale.

Campania

Sono 754 i nuovi positivi al Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Campania, solo 7 dei quali risultati sintomatici. I tamponi eseguiti sono 8.384, di cui 761 antigenici. Il totale dei positivi al coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 214.776 . Sono 20 i decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 13 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 475.339 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 501.278 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 31.279 (+207 rispetto a ieri), quelle negative 444.060. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 278 ricoverati (-1), 22 persone in terapia intensiva (+1), 20.604 guariti/dimessi (+503) e 572 decessi (+6).

Sicilia

Sono 885 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.808 tamponi processati. Sono, invece, 34 i morti e 504 le persone dimesse o guarite. In totale nell'isola sono 48.001 gli attuali positivi, 227 in terapia intensiva e 46.335 in isolamento domiciliare.

Sardegna

Sono 207 i contagi nelle ultime 24 ore in Sardegna secondo il bollettino odierno. Tre i morti di Covid da ieri. I tamponi sono stati 3.240. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 472 (+8 rispetto al dato di ieri), 48 (+3) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.483, 747 quelle in più guarite. Dei 37.258 casi positivi complessivamente accertati, 8.567 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.146 (+28) nel Sud Sardegna, 3.040 (+36) a Oristano, 7.486 (+46) a Nuoro, 12.019 (+47) a Sassari.

Liguria

Sono 164 i nuovi casi di coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 6 morti. 1637 tamponi molecolari effettuati e 1355 tamponi antigenici. In totale ad oggi i pazienti ospedalizzati in Liguria sono 689, 22 in meno di ieri, di cui 67 ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente si registrano 3849 persone in isolamento domiciliare.