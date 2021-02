Covid Italia, i morti tra i medici salgono ancora: sono 316

(Adnkronos)

Salgono a 316 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Ad aggiornare il tragico bilancio è la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che aggiunge all''elenco caduti' i nomi di Luigi Granella, medico ospedaliero in pensione, Sergio Cacciani, pneumologo, ex primario, in pensione ma ancora attivo, e Angelo Conti, ginecologo in pensione.