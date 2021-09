Covid in diminuzione in Italia. Sono 3.525 i contagi da Coronavirus registrati il 25 settembre 2021, secondo il bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. 50 i morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 357.491 tamponi con un tasso positività all'1%. In calo i ricoveri ordinari (-56) e le terapie intensiva (-8).