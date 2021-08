Sono 4.200 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia lunedì 9 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, regione per regione. Registrati altri 22 morti.Effettuati 102.864 tamponi con un tasso positività al 4%. Aumentano i ricoverati con sintomi, 155 in più da ieri. In terapia intensiva 323 persone, 24 in più.