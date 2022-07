Sono 107.122 i nuovi positivi ai test covid rilevati nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute si registrano inoltre altri 105 morti. Eseguiti 408.096 i tamponi, per un tasso di positività al 26,2%. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 391 in totale e 3 in più di ieri, e ricoverati con sintomi, 10.115 in totale e 289 in più di ieri.