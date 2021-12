Sono 15.085 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 573.775 tamponi effettuati con un tasso di positività al 2.6%. Secondo i dati del ministero della Salute sono 103 le vittime in un giorno. I pazienti covid ricoverati con sintomi sono 5.248 (+ 21). In terapia intensiva altre 686 persone (+ 3).