Covid Italia, il bollettino del 20 agosto

Sono 7.224 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute diffuso oggi, 20 agosto. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti (ieri 55). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 220.656 tamponi, con un tasso positività che cala al 3,3% (ieri 3,5%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.692 (+65), mentre sono 455 i ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri),