Sono 20.497 i i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 716.287 tamponi con un tasso di positività al 2,9%. Secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute si registrano altri 118 morti e 76 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre i ricoverati con sintomi sono 150 in più .