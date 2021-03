Covid Italia, "impegno Lega per riaperture già da aprile"

In vista del nuovo decreto con le misure per contenere i contagi Covid, atteso in Consiglio dei ministri domani, ministri della Lega, sindaci e governatori sono al lavoro perché sia possibile, già da aprile, ovviamente nelle città con la situazione sotto controllo, un ritorno al lavoro, allo sport, alla vita. È necessario correre su vaccini e cure domiciliari ma bisogna prepararsi al ritorno alla normalità. Si apprende da fonti della Lega.