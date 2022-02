Covid Italia, in calo Rt e terapie intensive

Covid in Italia, scendono Rt e incidenza. E' quanto emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. "Nel periodo 12-25 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica - riporta l'Iss - Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 al 25 gennaio contro Rt=0,96 al 18 gennaio". Continuano a scendere anche i tassi di occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri in area medica. Da lunedì 7 febbraio le Marche passano dalla zona gialla alla zona arancione.