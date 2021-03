Covid Italia, Iss: in Lombardia la metà dei morti della prima ondata

(Adnkronos)

Quasi la metà dei morti della prima ondata di coronavirus in Italia (il 47,7%) sono stati registrati in Lombardia. È il dato che emerge dal Report dell'Istituto superiore di sanità sulle 'caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da Sars-Cov-2 in Italia', aggiornato al 1 marzo. Un dato migliorato nei mesi successivi quando tra ottobre 2020 e il 28 febbraio 2021 i decessi per Covid-19 nella regione sono scesi al 18,6% del totale nazionale.

L'età media dei pazienti deceduti e positivi a Sars-Cov-2 in Italia è 81 anni, più alta di oltre 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione (48 anni). Le donne che hanno perso la vita dopo l'infezione hanno un'età media di 86 anni, più alta rispetto agli uomini (80 anni).

Al 1 marzo 2021 sono 1.055 (1,1%) i pazienti positivi deceduti con meno di 50 anni. In particolare, 254 avevano meno di 40 anni (152 uomini e 102 donne con età compresa tra 0 e 39 anni). Di questi, 156 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 36 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.