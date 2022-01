220.532 nuovi contagi e 294 morti. E' il bilancio dell'ultimo bollettino covid della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si tratta del numero più alto della quarta ondata in Italia. Sono stati 185 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 1.677 in totale. Sono 727 i ricoverati con sintomi, 17.067 in totale.