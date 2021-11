Sono 12.932 i contagi covid registrati in Italia domenica 28 novembre 2021. I morti sono stati 47 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 512.592 tamponi con il tasso di positività salito al 2,5%. Salgono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 638, +14), in aumento anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari.