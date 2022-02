Covid Italia, l'ultimo bollettino

30.629 nuovi contagi covid in Italia e 144 morti. Questo il bilancio dell'ultimo bollettino, domenica 27 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 24 ore sono stati processati 317.784 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 9,6%. Sono 50.014 i guariti in 24 ore per un totale di 11.487.720 da inizio pandemia. I ricoverati sono 10.868, 235 in meno del giorno prima, 733 in terapia intensiva, 30 in meno da sabato.