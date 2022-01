Covid Italia, l'ultimo bollettino

61.046 nuovi contagi e 133 morti. Questi i dati delle'ultimo bollettino covid in Italia, di domenica 2 gennaio 2022. I tamponi effettuati in 24 ore sono stati 278.654, un quarto di quelli del giorno precedente, pari a 1.130.936. Il tasso di positività è schizzato al 21,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.319, di cui 104 entrati nella giornata di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, 491 in più rispetto al giorno prima. Salgono così a 137.646 i morti per il Covid in Italia dall'inizio della pandemia, mentre i contagi sono 6.328.076. Gli attualmente positivi sono 1.070.537 nel nostro Paese.