Covid Italia, l'ultimo bollettino

39.963 contagi da coronavirus in Italia in 24 ore, sabato 5 marzo, e 173 morti secondo i dati e i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I dati del ministero della Salute fanno registrare 381.484 tamponi, per un tasso di positività del 10,5%. Sono 8.974 i ricoverati con sintomi, 609 i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 1.018.831, con un calo di 4.956 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 46.147 guariti, che portano il totale a 11.815.610 da inizio pandemia.