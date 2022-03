Covid Italia, l'ultimo bollettino

28.900 nuovi contagi e 129 morti. Questi i dati covid in Italia secondo l'ultimo bollettino di lunedì 14 marzo 2022, secondo la Protezione Civile e il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 204.877 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,1%. I ricoverati con sintomi sono 8.468, 228 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 518, due in più da ieri. Sono 1.003.239 le persone attualmente positive nel nostro Paese, mentre i guariti toccano la soglia dei 12.242.669.