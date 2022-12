Covid Italia, monitoraggio Iss: Rt scende a 0,91

L'indice di trasmissibilità di Covid in Italia resta sotto la soglia epidemica di 1 e continua il suo calo. Nel periodo 30 novembre-13 dicembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. In calo anche l'incidenza pari a 233 ogni 100mila abitanti. Giù anche il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid non solo in terapia intensiva, ma anche nei reparti ordinari.