Covid Italia, oggi 10.630 contagi e 422 morti: bollettino 9 febbraio

(Adnkronos)

Sono 10.630 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato che porta a 92.002 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 274.263 tamponi. L'indice di positività scende al 3,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.143, stesso numero di ieri (146 gli ingressi nelle ultime 24 ore), mentre quelli in area non critica sono 19.512.

Sale a 2.149.350 il totale dei guariti (+15.827 da ieri), mentre scendono gli attualmente positivi che in tutto sono 413.967 (-5.637). Dall'inizio della pandemia in Italia si sono registrati 2.655.319 casi di Covid.



I DATI PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 1.625 oggi i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi, 9 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti. I tamponi eseguiti sono stati 29.479 nelle ultime 24 ore. La percentuale di positività rispetto ai test è quindi del 5,5%. I guariti e dimessi sono 905. Salgono, ma solo di uno, i posti occupati in terapia intensiva che sono 363. I ricoverati in reparto Covid sono 3.553. Da inizio epidemia i morti nella Regione sono stati 27.559.

EMILIA ROMAGNA

Sono 977 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 29.701 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%. Nella Regione in tutto sono stati registrati 229.157 casi di positività. I decessi ammontano a 45 con la seguente suddivisione territoriale: 6 a Piacenza; 2 a Parma; 3 in provincia di Reggio Emilia; 4 nella provincia di Modena; 4 in provincia di Bologna.

VENETO

Sono 701 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 65 morti, come reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa sull'emergenza Covid. Sale così a 9.364 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 45.735 tamponi, per un'incidenza di 1,53%. I positivi ad oggi in Veneto sono 26.330, mentre è di 317.979 il totale dei casi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono in calo sia i pazienti ricoverati in terapia intensiva (181, -7 da ieri) sia quelli in area non critica (1.590, -46). I dimessi/guariti sono 14.970.

TOSCANA

Sono 453 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 453 su 15.836 test di cui 8.514 tamponi molecolari e 7.322 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,86% (6,3% sulle prime diagnosi)", annuncia Giani su Facebook.

MARCHE

Sono 270 i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi nelle Marche: 32 in provincia di Macerata, 145 in provincia di Ancona, 37 in provincia di Pesaro-Urbino, 19 in provincia di Fermo, 24 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche, aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5108 tamponi: 3302 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1824 nello screening con percorso Antigenico) e 1806 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,2%). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

BASILICATA

Sono 107 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 104 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1136 tamponi molecolari registrati ieri nella regione, secondo le ultime notizie diffuse dalla task force con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Potenza. I lucani guariti sono 8 a cui si aggiungono altre 74 guarigioni di un periodo precedente ''a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità'', come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.069 (+21), di cui 2.984 in isolamento domiciliare, mentre sono 9.999 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 333 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 85 (+2). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 218.064 tamponi, di cui 201.963 risultati negativi, e sono state testate 133.854 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 184 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.321 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 4,25%. Sono inoltre 2.258 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 87 casi (3,85%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 66 mentre quelli in altri reparti scendono a 501, secondo quanto reso noto dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.605, con la seguente suddivisione territoriale: 591 a Trieste, 1281 a Udine, 563 a Pordenone e 170 a Gorizia. I totalmente guariti sono 55.658, i clinicamente guariti salgono a 1.706, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.979. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 70.515 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.928 a Trieste, 31.361 a Udine, 15.972 a Pordenone, 8.412 a Gorizia e 842 da fuori regione.

VALLE D'AOSTA

Un decesso e 14 nuovi casi di Covid 19 in Valle D'Aosta. A riferirlo il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi totali sono 7870, i casi positivi attuali sono ad oggi 155, 10 in meno di ieri, di cui 19 ricoverati, tre in terapia intensiva, e 133 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7304, + 23, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 72.264, + 302, di cui 1546 processati con test antigienico rapido.

CALABRIA

Sono 188 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio. Si registrano altri 5 morti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 511.647 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 541.444. Le persone risultate positive al Coronavirus sono in tutto 34.521 (+188). I dati fanno inoltre registrare un paziente in meno rispetto a ieri nelle terapie intensive e 521 guariti/dimessi. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 25, Catanzaro 8, Crotone 13, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 118.

PUGLIA

Sono 681 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio. Si registrano altri 41 morti. Secondo il bollettino epidemiologico sull'infezione da Covid reso noto dalla Regione nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti. Questa la distribuzione sul territorio dei nuovi positivi: 205 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia Bat, 129 in provincia di Foggia, 67 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Dodici casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati ed attribuiti. Ieri su 3.583 tamponi sono stati rilevati 377 casi positivi, con 23 decessi. In tutto le vittime in Puglia sono 3.463. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.387.753 test. I guariti sono 78.125 rispetto ai 75.760 di ieri con un aumento record di 2.365. Di conseguenza calano sotto i 50 mila i casi attualmente positivi e precisamente a 48.560. Ieri erano 50.285. Decrescono anche i pazienti ricoverati che sono 1.580 mentre ieri erano 1.614. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 140.148.