Covid Italia, oggi 11.629 contagi e 299 morti: bollettino 24 gennaio

Sono 11.629 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 24 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 299 morti che portano il totale a 85.461 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Sono 216.211 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 5,3%.

I dati delle regioni:

Lombardia - Sono 1.375 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 44 morti. I dimessi/guariti sono stati 795.

Veneto - Sono 956 i contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi della Regione. Da ieri i morti per Covid sono stati 28. Il numero di dimessi/guariti è pari a 2.763.

Liguria - Sono in tutto 293 nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Liguria su un totale di 3117 tamponi effettuati. E' il dato diffuso dalla task force sanitaria al lavoro per l'emergenza in Liguria nel bollettino odierno. Ad oggi si registrano in tutto 667 pazienti ospedalizzati, 11 in meno di ieri, 64 dei quali ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Sul territorio della Regione le persone in isolamento domiciliare sono 3945 in tutto. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 15.

Lazio - Sono 1.056 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 16 morti e 1.921 guariti. I tamponi sono stati 25mila. "Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive" dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%" .

Campania - Sono 1.069 i contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi dalla Regione. I morti da Covid sono 12. I dimessi/guariti sono 525. I tamponi processati oggi sono 16.219, di cui 2.156 antigenici. Il totale dei casi positivi al Covid nella Regione dall'inizio dell'emergenza è 214.022, i tamponi complessivamente analizzati sono 2.331.532.

Emilia Romagna - Sono 1.208 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna resi noti oggi secondo il bollettino della regione su un totale di 21.825 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%. Dei nuovi contagiati, 548 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Si registrano 35 nuovi morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.119.

Sardegna - Sono 175 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 3 morti. In totale sono stati eseguiti 552.759 tamponi. Sono 464 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+7 rispetto al dato di ieri), sono invece 45 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.589. I guariti sono complessivamente 18.556 (+97), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 448.

Calabria - Sono 211 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. I ricoverati sono 279 ricoverati (+4), 21 persone in terapia intensiva (-3), 20.101 guariti/dimessi (+141) e 566 morti (+5).

Toscana - Sono 526 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 6 decessi. II contagi registrati nelle ultime 24 ore sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 526 nuovi positivi è di 47 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più). In totale sono 130.859 i casi di positività dall'inizio della pandemia.

Friuli Venezia Giulia - Su 4.561 tamponi molecolari sono stati rilevati 391 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,57% in Friuli Venezia Giulia. Sono inoltre 1.253 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 114 casi (9,1%). I decessi registrati sono 12, a cui se ne aggiunge uno avvenuto l'8 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 mentre quelli in altri reparti sono 685.