Covid Italia, oggi 12.715 contagi e 421 morti: bollettino 30 gennaio

Sono 12.715 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 30 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 421 morti che portano il totale a 88.279 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore, nel complesso, sono stati eseguiti 298.010 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività è al 4,2%. Scendono i ricoveri in terapia intensiva (2.218): rispetto a ieri ci sono 52 pazienti in meno. I guariti sono 1.990.152 (+16.764), mentre gli attualmente positivi 463.352 (-4.472)

I dati regione per regione:

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.314 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi 30 gennaio. Segnalati inoltre altri 27 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 217.377 casi di positività. 24.020 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%.

TOSCANA - Sono 603 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 30 gennaio. Registrati inoltre altri 22 morti. 589 i casi confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico, che portano il numero totale in Toscana dall'inizio della pandemia a 133.946. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 120.669 (90,1% dei casi totali).

PUGLIA - Sono 871 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi 30 gennaio. Segnalati inoltre altri 29 morti.

LOMBARDIA - Sono 1.832 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia. Da ieri si registrano altri 58 morti.

SARDEGNA - Ancora 5 decessi e 229 nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, accertati nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. I test in più eseguiti sono 3.304. In ospedale sono ricoverati 450 pazienti (-3 rispetto al dato di ieri), 39 (-1) in terapia intensiva.

LAZIO - Nel Lazio sono 63.795 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.407 ricoverati, 282 in terapia intensiva e 61.106 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 135.765, i decessi 4.945 e il totale dei casi esaminati è pari a 204.505, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

CAMPANIA - Sono 1.366 i nuovi positivi in Campania. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione sono inseriti 22 nuovi decessi, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri

BASILICATA - Sono 75 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 30 gennaio. Segnalati inoltre altri 2 morti.

VENETO - 792 nuovi casi e 60 morti in Veneto secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

VALLE D'AOSTA - Un nuovo decesso e un nuovo caso di positività al Covid 19 oggi in Valle d'Aosta. Lo rileva il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che segnala che da inizio pandemia i casi positivi accertati sono complessivamente 7781. I casi positivi attuali sono oggi 248, - 5 rispetto a ieri, di cui 35 ricoverati in ospedale, 4 in intensiva, e 209 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7129, + 5 rispetto a ieri. I tamponi finora effettuati sono 69831, +235, di cui 866 processati con test antigenico rapido.

FRIULI - Sono 292 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 13 morti, cui se ne aggiunge un altro verificatosi il 20 gennaio ma registrato oggi.